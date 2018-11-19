О журнале Дош

Первый кавказский независимый журнал «ДОШ» – единственное независимое межрегиональное печатное и онлайн-издание, которое издается под эгидой Российского исследовательского центра по правам человека, освещает события, происходящие на Северном Кавказе в общественно-политической и социально-экономической сферах, в области здравоохранения, образования и экологии с акцентом на проблематику нарушения прав человека. Журнал также публикует материалы на исторические и культурологические темы, и хронику трагических страниц российско-чеченских войн. Более того, «ДОШ» пишет о важных и значимых событиях на Южном Кавказе.