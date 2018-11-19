Тарифы на ЖКУ сильнее всего вырастут в Чечне
С 1 июля в РФ будут проиндексированы тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства. Больше всего подорожает в Чечне – на 6,5%....Подробнее...
С 1 июля в РФ будут проиндексированы тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства. Больше всего подорожает в Чечне – на 6,5%....Подробнее...
Ильхам Алиев, президент Азербайджана, заявил, что его страна готова подписать мирный договор с Арменией. Баку хочет нормализовать отношения с Ереваном....Подробнее...
Родители погибших в ходе войны в Нагорном Карабахе (сентябрь-ноябрь 2020 года) снова провели акции протеста перед Апелляционным судом, Генпрокуратурой и...Подробнее...
Власти РФ сняли коронавирусные ограничения для выезда в Грузию. Теперь в эту страну выехать через КПП "Верхний Ларс" можно всем...Подробнее...
Первый кавказский независимый журнал «ДОШ» – единственное независимое межрегиональное печатное и онлайн-издание, которое издается под эгидой Российского исследовательского центра по правам человека, освещает события, происходящие на Северном Кавказе в общественно-политической и социально-экономической сферах, в области здравоохранения, образования и экологии с акцентом на проблематику нарушения прав человека. Журнал также публикует материалы на исторические и культурологические темы, и хронику трагических страниц российско-чеченских войн. Более того, «ДОШ» пишет о важных и значимых событиях на Южном Кавказе.
Ильхам Алиев, президент Азербайджана, заявил, что его страна готова подписать мирный договор с Арменией. Баку хочет нормализовать отношения с Ереваном....Подробнее...
Родители погибших в ходе войны в Нагорном Карабахе (сентябрь-ноябрь 2020 года) снова провели акции протеста перед Апелляционным судом, Генпрокуратурой и...Подробнее...
Власти РФ сняли коронавирусные ограничения для выезда в Грузию. Теперь в эту страну выехать через КПП "Верхний Ларс" можно всем...Подробнее...
Менее всего вредных веществ в атмосфере в 2021 году приходилось на жителя Дагестана (19,8 кг на человека) и Кабардино-Балкарии (29,6...Подробнее...
За первые четыре месяца этого года в Дагестане зарегистрировано 226 преступлений террористической направленности. Это первое место в стране, сообщила Генпрокуратура...Подробнее...
Сегодня, 18 мая, исполняется 78 лет со дня массового насильственного выселения крымскотатарского народа из Крыма в Среднюю Азию и на...Подробнее...
В ходе контртеррористической операции в Махачкале ликвидированы два «боевика». Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК). По данным НАК,...Подробнее...
Референдум в Южной Осетии о присоединении к России отражает настроения в республике, но Москва сейчас не проводит какую-либо работу по...Подробнее...
С 1 июля в РФ будут проиндексированы тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства. Больше всего подорожает в Чечне – на 6,5%....Подробнее...
В Мосгорсуде на процессе по делу экс-сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова был допрошен бывший глава Следственного комитата по КЧР Казбек...Подробнее...